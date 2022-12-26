Офісом Генерального прокурора попереджено вибуття земель оборони вартістю понад ₴987 млн.

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність договору про будівництво житлового комплексу на землях оборони, укладеного між одним з підприємств Міноборони України та комерційним товариством.

Договором передбачалось здійснення будівництва житлового комплексу на земельній ділянці площею 19 га вартістю понад 987 млн грн в м. Києві, яка призначена для обслуговування військового містечка.

Незважаючи на розміщення на цій земельній ділянці підрозділів військової частини, які в умовах воєнного стану виконують завдання за призначенням, цим договором передбачено списання та знесення військового нерухомого майна за відсутності відповідного рішення оборонного відомства.

За активної участі прокурорів судом підтверджено, що при укладенні зазначеного договору відбулось розпорядження землями оборони та військовим нерухомим майном в порушення вимог діючого законодавства.

Офіс Генпрокурора