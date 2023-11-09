Офіцеру, який подарував бойові гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру
Старшому помічнику головнокомандувача Збройних сил України повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або ж вибуховими речовинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, 6 листопада, підозрюваний подарував на День народження помічнику головнокомандувача 6 універсальних бойових гранат.
“Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці”, – пише пресслужба.
Смерть помічника Залужного
Ввечері, 7 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Правоохоронці заявили про те, що Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому.
Як стверджували джерела агентства, гранати Частякову подарував його колега – полковник Тімченко. Останній попередив загиблого, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.
Справу про трагічну загибель Геннадія Частякова веде Державне бюро розслідувань.