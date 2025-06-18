Офіцери приховали самогубство військового, щоб сім’я загиблого отримала ₴15 млн

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування. Посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

Слідством встановлено, що посадовці, маючи обов’язок забезпечити всебічність, повноту й об’єктивність службового розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Точно знаючи про факт самогубства, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України — умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань