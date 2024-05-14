Оформлення медичної документації за $11 тисяч — викрито ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий харків’янин розробив план незаконного збагачення. Чоловік підшукував військовозобов’язаних осіб, які мали бажання виїхати за кордон, і пропонував їм свої «послуги». Ділок зазначав, що може повпливати на співробітників однієї з харківських міських клінічних багатопрофільних лікарень та обіцяв посприяти у видачі документів, які дають право безперешкодно перетинати державний кордон України.

Зокрема, в середині березня 2024 року ділок повідомив одному з «клієнтів», що може допомогти йому виїхати за межі України у якості особи, що супроводжує свою матір для проходження лікування. Така «послуга» коштувала 11 тисяч доларів США.

Підозрюваний пообіцяв оформити відповідну документацію, у тому числі запрошення з медичного закладу із-за кордону на ім’я матері «клієнта», та наголосив, що жодні обстеження проходити не потрібно.

Ввечері 9 травня цього року, під час одержання всієї суми неправомірної вигоди, ділка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також «клієнтів» ділка.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Харківського управління ДВБ НПУ та головного оперативно-розшукового відділу 4-го прикордонного загону (м. Харків) ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура