Оформлення вигаданого спадку вартував чоловіку 190 000 гривень

Правоохоронці Тернопільщини розшукують шахраїв, які ошукали жителя Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 000 євро спадку.

До працівників територіального підрозділу поліції звернувся 37-річний потерпілий. Чоловік розповів, що переказав аферистам гроші. В інтернеті йому написала жінка, яка шукала спадкоємця своїх статків й вирішила заповісти гроші мешканцю Чортківщини.

З ним зв’язався представник жінки, який попросив надіслати документи та реквізити банківських карток. Аби отримати бажані мільйони, аферист розповів про необхідність заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком та деякі «формальності».

Шахрай переконав жертву у достовірності спадщини, надіслав спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на ім’я чоловіка. Натомість 37-річний чортківчанин переказав майже 190 000 гривень. Коли краянин зателефонував до адвоката жінки зрозумів, що його ошукали, телефон афериста був вимкнений, а рахунок пустий. За допомогою звернувся до працівників поліції.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці розповідають, що останнім часом від такого роду шахрайства потерпіло чимало громадян. Не потрібно довіряти незнайомцям, слід перевіряти інформацію, отриману в месенджерах.

У разі якщо ви все-таки потерпіли від рук невідомих, не зволікайте, телефонуйте на «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області