«Оформила виплату на картку Ощад і прийшло ₴1760»: у поліції застерігають від шахрайств

«Хвилин 20 назад оформила виплату на картку Ощад і прийшло 17600 гривень», «Спробуйте поки є така можливість», «Це не спам і не шахрайство». Такі і схожі до цих повідомлення систематично надходять в різні месенджери, особливо у вайбер-групи та чати, де багато людей. Але це – шахрайство.

За 5 місяців 2024 року до поліції надійшло понад 2500 звернень щодо вчинення шахрайських дій. 304 з них – це перехід за фішинговим (тобто несправжнім, фіктивним, підробним) посиланням, 94 – злам соціальної сторінки в месендежрах. Сума завданих збитків по всіх видах шахрайств – сягнула понад 26 мільйонів гривень.

Ошуканти діють цілеспрямовано і впливають на ваш емоційний стан. Адже ви бачите яскраве повідомлення про чималі гроші від знайомих людей, бо переписувались і спілкувались з ними раніше, відповідно – це викликає довіру. І ви також переходите за посиланням. Однак як тільки ви «клікнете» вказаний сайт – ваш месенджер одразу зламується, а від вас надходять аналогічні повідомлення в усі групи і чати, де ви перебуваєте.

Якщо ж ви за посиланням вводите дані своєї банківської картки і пін-код до неї, то всі кошти звідти знімають шахраї. Такі повідомлення неможливо заблокувати чи видалити ні самій жертві шахрайства, ні адміністратору. Відповідно, воно постійно привертає увагу інших учасників, яким так і хочеться перейти і отримати 10, 17, 25 тисяч гривень. Але не робіть так, бо втратите натомість всі свої кошти!

Десятки разів подумайте перш, ніж переходити за такими посиланнями. Пишіть застереження у групах і чатах, що такі повідомлення – це шахрайство. Можливо, так вдасться вберегти когось від втрати коштів.

Будьте дуже обачні і обережні з переходами на підозрілі сайти.

Щодня шахраї видурюють тисячі гривень у десятків волинян, і причина цьому – їхня надмірна довірливість та бажання отримати великі кошти просто так. Застерігаємо: вся соціальна допомога виплачується лише через офіційні державні установи. У жодному разі, ніколи ви не отримаєте її в чаті вайбера!

Якщо ж ви потерпіли від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Сектор комунікації поліції Волинської області