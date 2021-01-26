Оголошено підозру 14-річному ізмаїльцю, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику

Внаслідок хуліганських дій постраждали двоє підлітків 13-ти та 14-ти років. Медична допомога хлопцям не знадобилася. Ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень визначить експертиза.

Подія сталася 24 січня близько 16:00 години. Підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх кілька пострілів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем.

Постраждалі розповіли про подію матерям, а ті звернулися до поліції. Під час допиту неповнолітні розповіли, що металеві кульки, якими стріляв правопорушник, поцілили їм у руки, ноги та спину, однак по медичну допомогу вони не зверталися. Для всебічного та об’єктивного вивчення обставин події слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка встановить, які саме ушкодження отримали неповнолітні та ступінь їх тяжкості.

Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. В ході слідства з’ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель.

«Наразі дії неповнолітнього «стрілка» кваліфікували як хуліганство згідно з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження. Що ж стосується правової оцінки дій іншого учасника — вона буде дана після з’ясування усіх обставин події», — розповів т.в.о. начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Кучугура.

Слідство триває.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області