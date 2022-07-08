Оголошено підозру 72-річному лучанину, який розбещував неповнолітніх спортсменок

Зловмисник обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про зґвалтування неповнолітніх осіб (ч.3 ст.152 ККУ), вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб (ч.3 ст.153 ККУ) та розбещення неповнолітніх (ч.2 ст.156 КК України) тощо. За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, зловмиснику 8 липня оголошено підозру.

Слідство встановило, що фігурант впродовж тривалого часу вчиняв кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок. Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку.

Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці дії. Усе вилучено і направлено на дослідження. Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

Слідчі Луцького районного управління поліції продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинних дій особи. За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області