Оголошено підозру колаборантці, яка впроваджувала російські стандарти освіти під час окупації Куп‘янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення смт Дворічна Куп’янського району місцева жителька з власної ініціативи пішла на співпрацю з окупантами. Торік у липні вона обійняла посаду «в.о. директора Пристанційної гімназії».

Колаборантка під час батьківських зборів у приміщенні гімназії повідомила батькам учнів, що навчання переходить на стандарти освітнього процесу рф, а викладання предметів буде проводитись виключно російською мовою.

Крім того, «директорка» запропонувала вчителям перепідписати трудові договори у відповідності до російського законодавства.

Нині слідству відомо, що жінка перебуває на території держави-агресора. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування — слідчі слідчого відділення №1 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура