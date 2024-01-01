Оголошено підозру колаборанту, який влаштувався до окупаційної поліції Вовчанська та став «оперативним співробітником»

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Вовчанської територіальної громади під час захоплення російськими військовими регіону вирішив побудувати карʼєру «правоохранителя».

У червні минулого року він добровільно зайняв посаду «оперуповноваженого відділення карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Військової цивільної адміністрації в Харківській області».

«Народний міліціонер» проводив незаконні обшуки у людей та складав процесуальні документи у відповідності до російського законодавства.

Вказані заходи проти українців на окупованій території здійснювалися ним під виглядом нібито охорони громадського порядку.

Колаборант переховується від слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура