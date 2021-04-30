Оголошено підозру організатору незаконних розкопок кургану на Миколаївщині та його спільникам

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2020 року 49-річний житель Києва, володіючи знаннями в області культури та мистецтва, з метою збагачення організував проведення незаконних розкопок кургану, розташованого на території сільськогосподарських угідь Скобелевської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, що є державною власністю та відносяться до категорії особливо цінних земель культурної спадщини.

29 квітня слідчі Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури у супроводі бійців КОРД вручили киянину, який за попередньою змовою з групою осіб самовільно зайняв вказану земельну ділянку та проводив там розкопки, а також двом його спільникам підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини». Санкції інкримінованих статей передбачають до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зловмисник залучив до незаконної діяльності ще трьох осіб, яким були відведені певні функції. Фігуранти, під керуванням організатора, уклали фіктивні договори з приватними фірмами щодо охорони обраного ними об’єкта та про надання послуг спеціальної техніки, за допомогою якої здійснювались незаконні розкопки. Для пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини, зловмисники викопали котлован, частково пошкодивши курган, чим завдали шкоду державним інтересам. Триває ряд експертизи, у т.ч. щодо встановлення суми збитків.

— Під час розслідування слідчі провели більше трьох десятків обшуків по всій Україні, у ході яких відшукали документи та предмети, які мають значення речових доказів, — зазначив начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет. – Зараз трьом особам, що є організаторами, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, двоє з них оголошені в розшук. Ще понад 10 осіб, які були виконавцями, чекають на юридичну оцінку своїх дій, яку нададуть слідчі та процесуальні керівники.

Нагадаємо, що розслідування факту незаконних розкопок кургану на Казанківщині перебуває на постійному контролі керівництва миколаївської поліції. У рамках розслідування була сформована спеціальна група із числа слідчих Слідчого управління та оперативників Управління карного розшуку, які вже провели ряд обшуків у Кривому Розі, Одесі та Києві.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області