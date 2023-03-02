Оголошено підозру організованій групі зловмисників, які ошукали громадян за схемою псевдоперевезень

Фігуранти, частина з яких перебуває під вартою, пропонували громадянам придбати фейкові електронні квитки на автобусні рейси з областей, де ведуться бойові дії. У такий спосіб зловмисники привласнили близько 600 тисяч гривень.

Схему шахрайства викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СІЗО.

Троє 29-річних чоловіків, які наразі перебувають у слідчому ізоляторі, залучили до протиправної діяльності ще двох знайомих. На одній з інтернет-платформ зловмисники публікували оголошення щодо надання послуг пасажирських перевезень по Україні та за кордон. Пропонували навіть рейси з прифронтових регіонів. Далі телефонували замовникам, представляючись диспетчерами чи водіями, і надавали рахунки для оплати «електронного квитка».

Після отримання грошей повідомляли людям про технічний збій і просили повторити оплату. У такий спосіб учасники угруповання ошукали 36 осіб на близько 600 тисяч гривень.

Трьом організаторам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ще двом їхнім спільникам – за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Сумської обласної прокуратури.

Кіберполіція рекомендує громадянам сплачувати за товари або послуги лише через перевірені ресурси, а за можливості – обирати післяплату.

Департамент кіберполіції Національної поліції України