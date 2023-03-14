Оголошено підозру постачальнику неякісних продуктів харчування для гуманітарних потреб на загальну суму ₴13,7 млн.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито схему розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для гуманітарних потреб. Повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення військових країни агресора, між підприємцем та Кіровоградською ОВА укладено договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання. Мова йде про поставку 26 тис банок консерви яловичої, яка мала використовуватись при формуванні гуманітарних пакунків, призначених для регіонів, де тривають бойові дії.

Керівник товариства, виконуючи умови договору, здійснив поставку м’ясної консерви неналежної якості. Технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура