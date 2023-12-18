Оголошено підозру ще одному колаборанту, який обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації на Ізюмщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці встановили чергового колаборанта, який допомогав ворогу будувати «владу» під час захоплення Харківщини. Ним виявився 26-річний мешканець с. Чернещина Ізюмського району.

За даними слідства, у червні минулого року він добровільно обійняв посаду «помощника начальника (с. Изюмское) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района Харковской области».

Колаборант брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав представникам рф.

Псевдопосадовець контролював побутові та соціальні сфери села, а також розпоряджався майном Ізюмського старостинського округу на благо рф.

Підозрюваний переховується від українського слідства на території держави-агресора. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування — відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура