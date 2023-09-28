Оголошено підозру українській спортсменці, яка чекає на «освобождение» Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 20-річній дівчині за фактом виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що 20-річна українська віце-чемпіонка світу з пауерліфтингу родом з с. Байрак Ізюмського району тепер живе у рф та бере участь у пропагандистських інтерв‘ю.

1 березня 2023 року на проросійському телеграм-каналі «Малькевич Live» вийшов анонс ефіру за онлайн-участі української спортсменки.

Дівчина заявила, що вчиться на третьому курсі харківського вищого навчального закладу та додала: «Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу».

У анонсі було вказано, що запис ефіру також транслюватимуть на російському телеканалі «Санкт-Петербург» і на телеканалах «ЗаТВ» та «ТНР», що були створені державою-агресором на тимчасово окупованих територіях України.

Як відомо, У 2021 році підозрювана стала срібною призеркою чемпіонату світу з пауерліфтингу серед дівчат у Швеції та виконала норматив «Майстер спорту України».

На початку вересня минулого року спорсменка виїхала до рф. Зараз російські пропагандисти титрують її як «майстра спорту російської федерації».

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура