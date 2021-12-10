Оголошено про підозру двом неповнолітнім «тітушканам» за напад на бар «Хвильовий» у столиці

У рамках розпочатого досудового розслідування сьогодні, 10 грудня, правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів. Правоохоронці встановили близько 30 осіб, причетних до скоєння правопорушення. Наразі проводиться документування злочинних дій осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо: наприкінці листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії групи осіб біля бару «Хвильовий», розташованого на вулиці Верхній Вал. За вказаною адресою для припинення правопорушення були скеровані наряди правоохоронців та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці на місці події встановили, що компанія молодиків, висловлюючись нецензурною лайкою, пошкодили меблі, які знаходилися на прилеглій до закладу території, та в подальшому побили у приміщенні скло дверей та вікон. Після цього порушники намагалися проникнути всередину, де зачинилися працівники та відвідувачі бару. Однак коли фігурантам це не вдалося, вони розпилили в присутніх балончики з речовиною подразнюючої дії і втекли.

Співробітники поліції провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій, а відтак встановили близько тридцяти осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаного злочину. Сьогодні, 10 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів і вилучили речові докази їх протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії та готують повідомлення про підозру іншим учасникам хуліганських дій.

Відділ комунікації поліції Києва