Оголошено про підозру експосадовцю «Центренерго», який закупив запчастини для турбін зі збитком у понад ₴6,6 млн.

Підозрюваний, відповідаючи за метаріально-технічне забезпечення зазначеного товариства, мав здійснити аналіз цін на ринку постачальників, проте, неналежно поставився до своїх службових обов’язків внаслідок чого компанія здійснила закупівлю матеріалів за ціною майже вдвічі більше ніж реальна вартість.

Слідчі слідчого управління столичного главку поліції спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили колишнього керівника відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Центренерго» у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків при здійсненні публічних закупівель.

Слідством встановлено, що ПАТ «Центренерго» оголосило про проведення відкритих торгів щодо закупівлі запчастин до турбін. Вартість комерційної пропозиції, запропонованої переможцем торгів, склала близько 11,5 млн грн, що майже вдвічі перевищувала ринкові ціни на аналогічні матеріали.

У свою чергу, посадовець енергогенеруючої компанії мав здійснити моніторинг ринкових цін на запчастини, однак, неналежно поставився до своїх посадових обов’язків, внаслідок чого, компанія закупила запчастини зі збитками для держави у понад 6,6 млн грн.

Слідчі повідомили експосадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва