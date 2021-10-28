Оголошено про підозру іноземцю – члену міжнародної банди, який 4 роки перебував у розшуку

За матеріалами СБУ оголошено про підозру громадянину однієї із країн Близького Сходу, який мав подвійне громадянство та 4 роки перебував у міжнародному розшуку.

Його підозрюють у вчиненні низки правопорушень, у тому числі за вимагання, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

За даними слідства, у жовтні 2017 року зловмисник входив до складу організованої групи з 8 осіб. Вони змусили власника 50% статутного капіталу ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» безоплатно відмовитися від своєї частки на користь вимагачів. На цей час вартість частки потерпілого становила 500 тис. доларів США.

Для цього зловмисники застосували до потерпілого насильницький вплив.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

За матеріалами СБУ до суду вже скеровано справи щодо 6 вимагачів. Інкриміновані їм статті Кримінального кодексу передбачають позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Викриття правопорушення здійснювало Слідче управління СБУ в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ