Оголошено про підозру киянину, який через ревнощі наніс тяжкі тілесні ушкодження сусіду

Між двома мешканцями будинку відбувся конфлікт на ґрунті ревнощів до жінки. Один із чоловіків вчинив бійку та ножем вдарив опонента у груди. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під нічним домашнім арештом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції від бригади швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що з квартири на вулиці Іван Їжакевича вони госпіталізували чоловіка із ножовим пораненням. За вказаною адресою негайно виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Начальник слідчого відділення Богдан Злотенко повідомив, що на місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що між двома мешканцями вказаного будинку відбувся конфлікт на ґрунті ревнощів:

«Фігурант очікував на повернення дружини з роботи, але оскільки жінка запізнювалась і не відповідала на телефонні дзвінки, вийшов на вулицю, аби її зустріти. Знаходячись біля вікна квартири на першому поверсі, порушник почув з кімнати голос своєї дружини. Не вагаючись, чоловік через незамкнені двері увійшов до оселі та виявив жінку разом із сусідом. Між чоловіками розпочалась бійка, під час якої підозрюваний ножем двічі вдарив свого опонента по нозі та тулубу».

Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізовано до медичного закладу, а 31-річного місцевого мешканця слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва