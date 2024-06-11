Оголошено про підозру колишньому заступнику мера Куп’янська, який під час російської окупації перейшов на бік ворога

Служба безпеки зібрала докази державної зради та колабораційної діяльності з боку колишнього заступника Куп’янського міського голови, який до того ж був діючим депутатом міської ради.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення та окупації російськими військами Куп’янського району 60-річний посадовець перейшов на бік ворога і отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади.

У червні 2022 року він добровільно уклав трудовий договір з гауляйтером Харківської області від держави-агресора і став виконуючим обов’язки заступника голови так званої «военно-гражданской администрации Купянского района».

Окупанти довірили зраднику займатися питаннями організаційного, економічного та так званого «гуманітарного характеру». Чоловік узгоджував з представниками збройних сил рф пересування громадян окупованими територіями Куп’янського району.

Крім цього, колаборант допомагав державі-агресору створювати картинку нормальної життєдіяльності громад на окупованих територіях. Зокрема, він контролював роботу пунктів видачі місцевому населенню одноразової грошової допомоги у сумі 10 тисяч російських рублів. Проте, за виконання своїх обов’язків чоловік отримував 140 тис російських рублів на місяць.

Слідчі встановили, що своїми протиправними діями зловмисник сприяв становленню і зміцненню незаконної влади на окупованій території України, допомагаючи ворогу будувати владну вертикаль та переконувати місцеве населення співпрацювати з рашистами.

Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів зраднику заочно повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення місця його перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Владислав Абдула, речник УСБУ в Харківській області