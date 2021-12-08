Оголошено про підозру організатору злочинної схеми, який рейдерським шляхом намагався привласнити завод на Вінниччині

7 грудня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області оголосили про підозру киянину, який, залучивши спільників, у 2020 році незаконно заволодів частиною статутного капіталу цукрового заводу в Іллінецькому районі.

За інформацією слідства, 33-річний зловмисник разом з іншими фігурантами кримінального провадження підробили паспорти та доручення від імені двох співвласників підприємства. Надалі на підставі завідомо підроблених документів вчинили фіктивні правочини та перереєстрацію частки статутних капіталів товариства на користь третіх осіб.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Олександра Солдатова, зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України (організація протиправного заволодіння майном підприємства), ч. 3, ч. 4. ст. 358 КК України (підроблення та використання завідомо підробленого документа). За такі правопорушення передбачено позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Двом його подільникам оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання завідомо підробленого документа).

Розслідування кримінального провадження здійснюється за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області