Оголошено про підозру організатору злочинного угруповання, яке переробляло та збувало зброю

Упродовж тривалого часу фігурант переховувався від правоохоронців за кордоном. Його оголосили у міжнародний розшук та затримали в одному з аеропортів Польщі, після чого екстрадували до України. Наразі йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Злочинна діяльність організованої групи тривала з червня по грудень 2020 року. Діяли зловмисники по заздалегідь узгодженому плану, з чіткими правилами поведінки серед учасників угруповання. Кожний з них відповідав за свою ділянку роботи.

Через деякий час організатор втік за кордон, звідки продовжував керувати діями своїх «підлеглих».

На підставі зібраних доказів правоохоронці Синельниківського районного управління поліції перекрили канал збуту переробленої зброї та затримали двох учасників ОЗГ – спільників організатора. Міру покарання кожному фігуранту визначено судом, відповідно до їх ролі у злочинній діяльності.

16 грудня слідчим Синельниківського РУП за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою організатору злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП