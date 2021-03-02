Оголошено про підозру рецидивісту, який два роки тому вчинив озброєний напад на подружжя

1 березня слідчі слідчого управління обласного главку поліції Вінниччини оголосили про підозру жителю Закарпатської області, який у жовтні 2019 року у змові зі своїм подільником зі зброєю напав на сім’ю у Піщанському районі на Вінниччині. Нападники побили своїх жертв, зв’язали їх пластиковими хомутами, заклеїли рот скотчем, забрали близько 70 тисяч гривень та ювелірні вироби на суму майже 50 тисяч гривень, після чого зникли з місця злочину.

За словами т.в.о заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, над розкриттям цього зухвалого злочину тривалий час працювали слідчі та оперативники обласного главку поліції.

Завдяки вилученим на місці події речовим доказам та результатам ряду проведених експертиз поліцейські довели причетність до вчинення цього озброєного нападу неодноразово судимого жителя Закарпатської області. Наразі 42-річний зловмисник перебуває під слідством за аналогічний злочин та замах на вбивство і знаходиться у виправній колонії в Ужгороді.

Слідством обласного главку поліції Вінниччини зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій), за що передбачено 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Це третій розбійний напад минулих років, розкритий поліцейськими цьогоріч.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області