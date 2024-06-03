Оголошено про підозру російському покидьку, який зґвалтував неповнолітню під час окупації Херсонщини

Зловмисник під погрозою зброї привіз дівчину до захопленого приватного будинку, де зґвалтував. За скоєне окупанту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Спершу окупант разом з іншими російськими військовими зупинив п’ятнадцятирічну місцеву мешканку для перевірки. Тоді, не знайшовши в телефоні дівчини доказів співпраці з українською армією та правоохоронними органами, один з них почав розпитувати її про вік та наявність відносин. Дівчина попросила дозволу піти й росіяни її відпустили, оскільки поруч проходили інші місцеві мешканці.

Через декілька днів російські окупанти вдруге зустріли дівчину і, погрожуючи зарядженими автоматами, силою змусили сісти в їхній автомобіль. Після цього, зловмисники відвезли місцеву мешканку до захопленого приватного будинку.

Там один з них зґвалтував неповнолітню, поки інший охороняв будівлю. Злочинець пригрозив, що у разі непокори її зґвалтує його напарник та інші російські військові.

Оперативникам карного розшуку Херсонщини вдалося встановити особу ґвалтівника. Це – 34-річний військовослужбовець 126-ї окремої гвардійської горлівської червонопрапорної бригади зі ставропольського краю рф.

Слідчі Нацполіції зібрали необхідну доказову базу, щоб оголосити зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, скоєне за попередньою змовою осіб. За скоєне фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють особу другого фігуранта. Триває досудове розслідування.

Процесуальне керівництво провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)