Оголошено про підозру так званому «заступнику міністра промисловості та торгівлі лнр»

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець Сєвєродонецька, колишній працівник місцевого хімічного заводу.

Після захоплення окремих територій Луганської області чоловік виїхав до рф.

Упродовж декількох років очолював промислові підприємства у Ростовській області та Краснодарі.

У подальшому, повернувся до так званої «лнр».

Улітку 2023 року, після кадрового конкурсу псевдореспубліки «лідери відродження», чоловіка призначили «заступником міністра промисловості та торгівлі лнр».

Підозрюваний бере участь в міжнародних промислових виставках на території рф, де зустрічається з російськими посадовцями, та активно підтримує окупаційний режим у пропагандистських медіа.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)