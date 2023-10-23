Оголошено про підозру так званому «заступнику міністра промисловості та торгівлі лнр»
За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець Сєвєродонецька, колишній працівник місцевого хімічного заводу.
Після захоплення окремих територій Луганської області чоловік виїхав до рф.
Упродовж декількох років очолював промислові підприємства у Ростовській області та Краснодарі.
У подальшому, повернувся до так званої «лнр».
Улітку 2023 року, після кадрового конкурсу псевдореспубліки «лідери відродження», чоловіка призначили «заступником міністра промисловості та торгівлі лнр».
Підозрюваний бере участь в міжнародних промислових виставках на території рф, де зустрічається з російськими посадовцями, та активно підтримує окупаційний режим у пропагандистських медіа.
Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)