Оголошено про підозру в держзраді двом екссбушникам, які перейшли на бік ворога після анексії Криму
Зрадивши військовій присязі, колишні працівники Служби безпеки України добровільно вступили на службу до фсб росії та обійняли посади слідчого та старшого оперуповноваженого в тимчасово окупованій Ялті. На своїх нових посадах вони виконували всі злочинні вказівки росіян, зокрема — переслідували кримських татар.
Поліцейські задокументували, що фігуранти вдерлися в будинок кримського татарина, провели там незаконний обшук, після чого відвезли потерпілого в місцеве управління фсб.
Там чоловіка майже добу катували, змушуючи визнати причетність до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір та ІГІЛ, які в росії визнані терористичними організаціями.
Щоб отримати «зізнання», потерпілого закували в кайданки, били ногами й душили поліетиленовим пакетом, погрожували застосувати струм.Tweet