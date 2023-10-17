Оголошено про підозру в колабораціонізмі двом директоркам шкіл тимчасово окупованого Бердянська та району

Освітянки з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області налагодили відносини із загарбниками та погодились очолити місцеві навчальні заклади. Слідчі зібрали докази причетності фігуранток до колабораційної діяльності та заочно повідомили їм про підозру.

Під час тимчасової окупації збройними силами рф території Бердянського району 32-річна місцева жителька очолила «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 города Бердянск» Запорожской области».

Її 36-річна поплічниця стала директоркою «Государственного казенного учреждения общеобразовательная организация Запорожской области «Черниговская средняя общеобразовательная школа №1» Бердянского района».

Посадовиці, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, стали впроваджувати стандарти освіти держави-агресора. Вони спланували та організували освітній процес за навчальними планами російської федерації, спрямованими на возвеличення її історичної ролі та відповідно заперечення існування культурних цінностей українського народу, його історико-культурних надбань, традицій і мови.

Працівники слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Бердянської окружної прокуратури зібрали достатньо доказів протиправної діяльності фігуранток та заочно повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Працівники поліції наголошують, що повідомити про прихильників «руского міра» можна через чат-бот «Воєнні злочини рф у Запорізькій області» за посиланням https://t.me/zpsuvrzuuzk.

Правоохоронні органи зосереджують свої зусилля на свідомих колаборантах і добровільних помічниках окупаційних адміністрацій, аби всі зрадники були знайдені та притягнуті до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Запорізької області