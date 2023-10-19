Оголошено про підозру жінці, яка обійняла керівну посаду в окупаційній адміністрації під час захоплення району

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що у червні минулого року жінка добровільно обійняла посаду так званого «помощника начальника (с. Первомайское) Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области». Підозрювана — мешканка цього ж села.

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади та наймала на роботу працівників. Крім того, «посадовиця» збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала окупаційним силам рф.

Правоохоронці вручили підозру сину підозрюваної. Щодо неї — вирішується питання щодо оголошення у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури