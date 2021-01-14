Оголошено у міжнародний розшук керівницю відділення банку, підозрювану у шахрайстві з депозитом vip-клієнта

Протягом десяти років жінка за підробленими документами переводила у готівку гроші, внаслідок чого привласнила понад 60 000 доларів США клієнта. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До Оболонського управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що з його банківського депозиту зникли гроші.

Правоохоронці зареєстрували повідомлення потерпілого та опитали співробітників банківського відділення, де зберігались гроші.

Співробітники поліції встановили, що киянин працює за кордоном, а у 2010 році у банку відкрив депозитний рахунок, який регулярно поповнював. За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини. Жінка, на прохання чоловіка, навіть виконувала деякі банківські операції.

У подальшому керівниця настільки увійшла в довіру клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. У результаті протягом 10 років банківська працівниця провела 36 незаконних операцій із депозитом чоловіка та зняла з його рахунку понад 60 000 доларів США.

Раніше 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи і наразі переховується від органів слідства. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та оголосили її у міжнародний розшук.

Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, триває. Фігурантці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва