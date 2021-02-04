Оголошено вирок ексочільнику Перечинської РДА, який у нетверезому стані за кермом збив двох жінок
Після 2,5 років з моменту ДТП сьогодні суддя Бенца оголосила вирок: 7 років ув‘язнення.
Нагадаю, йде про Віктора Олефіра, який у 2018 році очолював Перечинську РДА Закарпаття і п‘яний влетів у жінок, що йшли тротуаром…За словами очевидців, позашляховик Jeep Grand Cherokee їхав на великій швидкості, протаранив відбійник і паркан масажного салону, збивши двох людей.
Із депутатом у салоні перебувала пасажирка, ніхто з них не постраждав.
Збита автомобілем 56-річна жінка померла на місці, другу постраждалу віком 71 рік доправили до лікарні з тяжкими травмами. Вона померла вже в лікарні.
У Віктора Олефіра виявили великий вміст алкоголю в крові.
Сам Олефір стверджував, що пив вже після ДТП — через стрес хотів зробити кілька ковтків води, але сплутав пляшку в машині і випадково випив кілька ковтків настояки, які одразу виплюнув…