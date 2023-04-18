Оголошено вирок киянину, який вчиняв домашнє насильство щодо співмешканки

За принципової позиції прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва судом винесено обвинувальний вирок 44-річному мешканцю столиці за фактом вчинення домашнього насильства щодо цивільної дружини.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений протягом тривалого часу вчиняв психологічне домашнє насильство відносно своєї співмешканки. Чоловік ніде не працює, веде асоціальний спосіб життя. Приходячи додому у нетверезому стані кривдник ображав цивільну дружину нецензурними словами, кричав на неї, погрожував фізичною розправою, ламав меблі та бив вікна в помешканні.

Протиправні дії зловмисника призвели до розладу здоров’я, психологічних страждань та погіршення якості життя жінки.

Вироком Подільського районного суду м. Києва кривдника визнано винним у домашньому насильстві та засуджено до покарання у виді 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, якщо ви постраждали від домашнього насильства, обов’язково звертайтесь до правоохоронних органів за номером “102”.

Крім того, безоплатну та анонімну психологічну і юридичну консультацію ви можете отримати, зателефонувавши на муніципальну гарячу лінію: 15-00 зі стаціонарного або 044 272-15-00 з мобільного (Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству).

Київська міська прокуратура