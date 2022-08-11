Оголошено вирок водієві, який смертельно травмував 4-річного хлопчика і втік

До 7 років позбавлення волі засуджено водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, у результаті якої смертельних травм зазнав малолітній хлопчик.

Таке рішення ухвалив учора, 9 серпня, Знам’янський міськрайонний суд. Також суд позбавив засудженого права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Публічне обвинувачення у цій резонансній справі підтримували прокурори Кіровоградської обласної прокуратури. Прокурор під час судових слухань надав та довів беззаперечні докази вини обвинуваченого, які судом ретельно вивчено, проаналізовано і як результат постановлено обвинувальний вирок.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, трагічна подія сталася 14 грудня 2018 року в вечірній час у с. Богданівка Знам”янського району. Троє місцевих жителів на автомобілі ЗАЗ у стані алкогольного сп’яніння поверталися з риболовлі та скоїли наїзд на дитячі санчата в яких перебував чотирирічний хлопчик. У результаті наїзду дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та у тяжкому стані була доставлена до дитячої обласної лікарні, однак, згодом від отриманих травм померла. 41- річний водій авто з місця події зник.

Кіровоградська обласна прокуратура