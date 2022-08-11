Оголошено вирок водієві, який смертельно травмував 4-річного хлопчика і втік

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До 7 років позбавлення волі засуджено водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, у результаті якої смертельних  травм зазнав  малолітній хлопчик.

Таке рішення ухвалив учора, 9 серпня, Знам’янський міськрайонний суд. Також  суд позбавив засудженого  права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Публічне обвинувачення у цій резонансній справі  підтримували прокурори Кіровоградської обласної прокуратури. Прокурор  під  час судових слухань надав та довів  беззаперечні докази вини обвинуваченого, які судом ретельно вивчено, проаналізовано і як результат постановлено обвинувальний вирок.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Нагадаємо,  трагічна подія сталася 14 грудня  2018 року в вечірній час у с. Богданівка Знам”янського району. Троє місцевих жителів на автомобілі ЗАЗ у стані алкогольного сп’яніння поверталися з риболовлі та скоїли наїзд на дитячі санчата в яких перебував чотирирічний хлопчик.  У результаті  наїзду дитина отримала  тяжкі тілесні ушкодження та у тяжкому стані була доставлена до дитячої обласної лікарні, однак,  згодом від отриманих травм померла. 41- річний  водій авто з місця події зник.

Кіровоградська обласна прокуратура

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