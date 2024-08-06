Охорона «Укрзалізниці» за гроші пропускала на заборонену територію якихось хмирів

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди заступнику начальника філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» та трьом працівникам філії (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, з червня по липень 2024 року заступник начальника філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» за попередньою змовою з групою своїх підлеглих вимагали гроші за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів та непритягнення до відповідальності осіб, які незаконно проникли на територію, яка перебуває під їх охороною.

В ході проведення досудового розслідування задокументовано 4 факти отримання вказаним особам неправомірної вигоди на суму 134 000 грн за те, щоб не помічати сторонніх осіб на території, яку вони мають охороняти.

Під час чергової передачі грошей фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Заступнику начальника філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, інші підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом.

Також вирішується питання про відсторонення вказаних осіб від виконання посадових обов’язків.

Санкція статті передбачає позбавленні від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві та оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.