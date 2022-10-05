Охоронець столичної фірми викрав та розбив службове авто (фото)

Перебуваючи напідпитку, чоловік вирішив проїхатись містом на іномарці, однак не впорався з керуванням та скоїв ДТП. Тепер фігурант може провести до восьми років за ґратами.

До чергової частини Голосіївського управління поліції від патрульних надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському під час оформлення ДТП за участю автівок марки «Шевроле» та «Тойота», встановлено, що одна із них у розшуку. Задля документування події на вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група.

У ході спілкування з водієм «Шевроле» поліцейські встановили, що чоловік працює охоронцем на одному із приватних підприємств. Перебуваючи напідпитку, чоловік вирішив взяти службову іномарку та проїхатись містом. Однак рухаючись вулицями Києва, не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим авто.

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Дніпропетровщини, 2001 року народження.

Щодо даного факту слідчі Голосіївського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, предметом якого є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі слідчі зібрали усі необхідні докази та за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою повідомили йому про підозру. На час слідства порушник перебуватиме під вартою. За незаконне заволодіння автомобілю затриманому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва