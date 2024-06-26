Охоронець Тищенка кричав на суддю та погрожував порізати собі вени

Про це повідомило “Слідство.Інфо” з зали суду.

Сергія Цуберу підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України). За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ. Чоловіка щонайменше двічі ударили та душили, щоб він не пручався та дав себе знерухомити. Потім на потерпілого надягли залізні кайданки і впродовж 20 хвилин не знімали їх.

Цуберу привели в судову залу правоохоронці. Адвокат охоронця Тищенка не зʼявився у суді. Підозрюваний почав кричати у залі і вимагав привести його захисника, казав, що його судять незаконно і погрожував, що завдасть собі шкоди. Через поведінку підозрюваного, суд перенесли на 13:00 цього дня. Прокурори просять тримання під вартою без права застави.

Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.

Джерела “Слідства.Інфо” в Офісі генпрокурора пояснили, чому так сталося. Існує процедура отримання ухвали для одягання електронного браслета підозрюваному: спочатку суд обирає запобіжний захід, потім правоохоронці направляють цю ухвалу до Нацполу. Після оброблення ухвали, викликають підозрюваного та одягають на нього браслет.

Між направленням цієї ухвали та викликом Тищенка пройшов певний час (до двох годин). За цей час нардеп мав право відвідати будь-яке місце. Нардеп з’явився на виклик і йому одягли браслет. // УП