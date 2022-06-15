Охтирські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні вибухових речовин та крадіжці майна

Зловмисник, окрім вибухових речовин, зберігав вдома ще й викрадене із заводу обладнання. Все виявлене правоохоронці вилучили, а відносно чоловіка відкрили кримінальні провадження.

До поліції надійшла інформація про те, що 42-річний житель одного із сіл Охтирського району незаконно зберігає вдома вибухові речовини. Аби перевірити це до нього навідалися поліцейські.

У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили 15 кілограмів пороху для артилерійської системи 122 мм та 2 кілограми пластиду. Крім цього вдома у зловмисника працівники поліції побачили пилки, електродвигуни, прилад для заточування пилок, ланцюг з цегельної лінії, компресор, вогнегасник та багато іншого розшукуваного обладнання.

Зі слів зловмисника, вказану вибухівку він знайшов на місцях проведення боїв з окупаційними військами, неподалік від його села. А ось щодо обладнання, чоловік зізнався, що на початку червня він вчинив крадіжку з виробничих приміщень на неогородженій території колишнього цегельного заводу. Частину викрадених речей зберігав вдома, а решту вже встиг продати.

За даними фактами у поліції розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області