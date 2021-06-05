Окружна прокуратура вимагає повернути Києву нежитлові приміщення вартістю понад 4 млн гривень

Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв.м. вартістю понад 4 млн гривень, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні окружна прокуратура встановила, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності та незаконно заволоділи комунальним майном по вул. Бульварно-Кудрявській у м. Києві.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про витребування майна на користь територіальної громади столиці.

Крім того, у межах кримінального провадження на вказані приміщення накладено арешт з метою недопущення їх подальшого незаконного відчуження.

Слідство триває. Встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

Київська міська прокуратура