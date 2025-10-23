Окупанта, який «керував» катуваннями під час захоплення Балаклії, засуджено до 12 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури російського військовослужбовця заочно визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — у редакції 2022 року).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що засуджений був військовим комендантом у Балаклії, коли місто понад пів року перебувало під контролем рф. Серед російських бойовиків окупант був більш відомий під позивним «Граніт».

Він підписував накази та інструкції, якими дозволяв російським військовослужбовцям проводити незаконні затримання та катувати цивільних.

Військовий комендант визначив підставами для «затримання» мирних мешканців такі обставини, як участь особи в зоні проведення АТО, наявність родичів-військовослужбовців, висловлювання проукраїнської позиції тощо.

Про кожен факт затримання черговий по військовій комендатурі доповідав засудженому, який особисто неодноразово проводив допити цивільних, здійснюючи на них значний психологічний тиск.

Так, у квітні 2022 року військовий комендант наказав своїм підлеглим затримати місцевого мешканця, який відкрито висловлював проукраїнську позицію.

Окупанти викрали чоловіка, надягли на нього кайданки, на голову — мішок, побили по обличчю та доставили до катівні.

Після цього потерпілого привели на «допит» до коменданта. Той поклав на стіл пістолет, направивши ствол у бік чоловіка, і наказав розповісти всю інформацію про його братів, один з яких є ветераном АТО.

Чоловіка утримували в камері без належного харчування, питної води, доступу до свіжого повітря, ліжка та базових санітарних умов.

Аналогічні дії засуджений вчинив щодо іншого місцевого мешканця. Потерпілий також зазнав психологічного тиску, зокрема, комендант погрожував, що в разі непокори його родичів насильно вивезуть до рф, а самого посадять до в’язниці.

Після численних допитів і морального тиску постраждалих зрештою звільнили.

Окупанта оголошено в розшук.

Обвинувальний вирок ухвалено Балаклійським районним судом Харківської області. Строк на апеляційне оскарження наразі триває.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура