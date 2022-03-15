Окупанти незаконно звільнили небезпечних підозрюваних із Маріупольського СІЗО

15 березня правоохоронці виявили в мережі інтернет відео про те, як озброєні представники країни – агресора незаконно звільнили з-під варти двох учасників організованої злочинної групи.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Ці чоловіки обґрунтовано підозрюються у незаконному позбавленні волі людини, розбої та вимозі передачі чужого майна із застосуванням насильства над потерпілим (вимаганні), що вчинено організованою групою (за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України)

Раніше учасникам злочинної групи слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Маріупольський слідчий ізолятор».​​

За фактом втечі підозрюваних з місця попереднього ув’язнення, за попередньою змовою групою осіб, Донецькою обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 393 КК України. // Судовий репортер