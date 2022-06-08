Окупанти за підробленими документами вивозять до Туреччини крадене українське зерно, як «своє»

Вкрадене українське зерно росія завозить автотранспортом у Севастополь, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як «російське».

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччини Василь Боднар розповів у інтерв’ю Укрінформу.

«Як нам повідомляють, за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів. Насправді відбувається таке: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, ніби це російське зерно», — сказав дипломат.

За його словами, якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із Севастополя або з Херсона, їх би не приймали, а оскільки їх нібито завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає.

«Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії рф припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій рф та підстави для припинення руху цих суден», — заявив посол.

Дипломат також зауважив, що учасники цих оборудок, які сподіваються надалі співпрацювати з Україною, стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

«Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати», — сказав Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня список суден, якими росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене в Україні зерно та інші товари, було передано раднику президента Туреччини.