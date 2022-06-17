Окупантським «голові Скадовської районної військової адміністрації та його заступниці» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину рф у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також громадянці України у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, росіянин, який тривалий час проживав у місті Скадовськ, під час окупації регіону вступив у злочинну змову з представниками країни-агресора з метою зміни меж території та державного кордону України. Для цього він зайняв посаду так знаного голови Скадовської районної військової адміністрації.

У свою чергу, громадянка України добровільно зайняла посаду так званого першого заступника Скадовської районної військової адміністрації.

Підозрювані активно займаються добором інших працівників окупаційного органу, та підпорядкованих установ і організацій. Окрім того, діючи в інтересах країни-агресора закликають мешканців регіону підкоритися окупаційним військам, висловлюють підтримку дій загарбників спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками Управління СБУ в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури