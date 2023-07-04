Окупанти посеред дня обстріляли місто Первомайський: поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей

Постраждалих доставили до медичного закладу.

04 липня близько 13:35 до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшло повідомлення про обстріл міста Первомайський. Попередньо, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу.

Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Поліція Харківської області