Окупанти примусово вивозять з Херсонщини до РФ дітей, позбавлених батьківського піклування

У колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра.

У Херсонській області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

Згідно з повідомленням, у колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра, яку окупаційна влада призначила виконуючою обов’язки керівника “державної бюджетної установи охорони здоров’я”. Колаборантка співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати держдуми РФ.

Поліції стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із вказаного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців віком від 11 місяців до 2-х років нібито для проходження курсу лікування. При цьому двох дітей невстановлені люди уже вивезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, за інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни незаконно вивезли на територію Російської Федерації понад 7 000 українських дітей. // LB.ua