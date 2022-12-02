Окупанти, тікаючи з Харківщини, залишили «схованку» з документами псевдополіцейських: відомо імена зрадників та колаборантів

30 листопада завдяки спільній операції та злагодженій роботі прокурорів Харківської обласної прокуратури, співробітників Харківського управління ДВБ НПУ та слідчих другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, виявлено схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Так, у приміщенні окупаційного псевдоправоохоронного органу у Куп’янську російські загарбники зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої території Харківщини.

Серед вилученого:

•документи та особові справи псевдополіцейських;

•характеристики;

•трудові договори;

•пояснення про відомих «правоохоронцям» учасників АТО/ООС;

•пояснення, що «поліцейські» не були учасниками АТО/ООС;

•табелі обліку робочого часу;

•копії паспортів, у тому числі російських, які вони встигли отримати у Куп‘янську;

•фотографії для особових справ;

•анкети;

•накази про призначення на посаду тощо.

Вилучені правоохоронцями документи є підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораційної діяльності.

Щодо осіб, які вже є підозрюваними або обвинуваченими, матеріали будуть використані як докази, а також долучені до справ для повного та всебічного розслідування.

Наразі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже повідомлено про підозру 42 особам за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ст. 111 КК України), 3 — за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).

До суду направлено 6 обвинувальних актів за ч. 2 ст. 111 КК України.

Зрадникам та колаборантам вже не втекти від відповідальності та правосуддя.

Позиція прокуратури та ДБР єдина: робимо все можливе задля покарання за Законом та Справедливістю!

Харківська обласна прокуратура