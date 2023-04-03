Окупанти вдарили мінометами по Херсонській області, вбивши двох людей (фото)

Зокрема, у Херсоні загинув 47-річний чоловік, а в с. Іванівка – 75-річна жінка.

Внаслідок мінометного обстрілу населених пунктів Херсонщини загинули двоє людей: жінка та чоловік.

Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області. Зазначається, що російська армія вкотре атакувала мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів з РСЗВ, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації.

Зокрема, у Херсоні під вогнем ворога опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок влучання ворожих снарядів постраждали приватні та багатоквартирні будинки, дачні ділянки, магазини.

“Під час мінометного обстрілу мікрорайону Корабел на подвір’ї власного будинку загинув 47-річний чоловік. Під мінометним вогнем окупантів опинилося і с. Іванівка Дар’ївської сільської громади, там у дачному кооперативі загинула 75-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.

Також російська армія з винищувачів обстріляла керованими авіаційними бомбами с. Кізомис та с. Дніпровське Білозерської громади. Внаслідок бомбардування пошкоджено територію оздоровчого комплексу та заводу.

В поліції додали, що за минулі дві доби відкрито 28 кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. // УНІАН