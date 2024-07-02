Окупаційним «міністерші» та «директорці фонду» на Луганщині повідомлено про підозру у співпраці з ворогом

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганщини повідомлено про підозру двом громадянкам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ мешканки Севастополя та Луганська, які почали підтримувати окупаційну владу ще з 2014 року.

Перша раніше була головним спеціалістом відділу роботи з депутатами та постійними комісіями виконавчого апарату Севастопольської міської ради, інша ‒ юрисконсультом у місцевій фірмі.

Улітку 2023 року одну призначено «міністром майнових та земельних відносин лнр», другу ‒ «директором фонду розвитку промисловості лнр».

«Міністерство» здійснює управління держмайном, регулює цю діяльність за допомогою розробки порядків та вимог, формує реєстр майна та веде облік операцій з ним, здійснює приватизацію держмайна, бере участь у процесі створення та ліквідації державних підприємств.

Фігурантка на своїй посаді співпрацює з представниками рф, у складі делегацій відвідує заходи на території росії, де підписує двосторонні угоди.

Керівництво «фонду» фактично реалізує програму соціально-економічного розвитку псевдореспубліки та допомагає у фінансуванні промислових підприємств.

Зазначимо, що обидві підозрювані до призначення обіймали керівні посади в окупаційних владних структурах «лнр» та захопленої АР Крим.

Наразі вирішується питання щодо оголошення осіб у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури