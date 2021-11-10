«Он от нас откупился»: обвиненного в педофилии российского режиссера «Ералаша» разоблачили еще в 2000-х

Илья Белостоцкий был администратором сайта педофилов, он «слил» базу данных юзеров волонтерам в обмен на прекращение преследования.

Волонтеры разоблачили обвиненного в педофилии российского режиссера юмористического киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого еще в 2000-х годах, но ему удалось «откупиться» от них.

Об этом рассказал один из участников международной группы «Дружина нравов», которая выявляла педофилов в сети, пишет КП.

«Он от нас откупился – слил базу данных. Это был список никнеймов и электронных адресов, на которые зарегистрированы тысячи пользователей. Нам это помогало выявлять других педофилов», – заявил источник.

По его словам, обнаружить Белостоцкого удалось в 2000-х годах. Тогда он начал регистрироваться на различных форумах под ником EMOSFEN и публиковать эротические рассказы о детях. Кроме того, он был администратором сайта педофилов. И волонтеры пообещали прекратить преследование, если режиссер раскроет информацию о юзерах.

Отмечается, что своих жертв – мальчиков 13-14 лет – Белостоцкий выискивал в детских лагерях:

«Он ездил по детским лагерям где-нибудь в Краснодарском крае или в том же Крыму. Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в «Ералаше», член Гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против – такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством».

Напомним, в конце октября стало известно, что Илью Белостоцкого задержали и обвиняют в педофилии. // УНИАН