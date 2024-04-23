Онлайн-казино, викрите на несплаті ₴1,1 млрд. податків, під час оголошення ухвали намагалося переказати ₴100 млн. — БЕБ

Працівники онлайн-казино, яке правоохоронці викрили на несплаті 1,1 мільярда гривень податків, під час оголошення однієї з ухвал переказали 100 млн гривень на рахунок контрагента. Ці кошти згодом також арештували.

Про це hromadske повідомили у Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці не розкривають, про яку компанію йдеться, називаючи її “відомим організатором азартних ігор”. Раніше ЗМІ писали про компанію «Космолот». Утім там стверджують, що не причетні до справи.

БЕБ зазначає, що сума завданих державі збитків підтверджується зокрема матеріалами Державної податкової служби.

Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям виграші на 4,5 млрд гривень, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд гривень.

Причому, виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів (тобто депозитів) фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх.

Наразі слідчі допитали працівників компанії, гравців та контрагентів, провели обшуки, направили запити до банківських та інших установ, отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів.

У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні.

Водночас ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

У БЕБ заявляють, що службовці компанії всіляко протидіють детективам: ігнорують ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.

Досудове розслідування триває, готується судово-економічна експертиза, яка має підтвердити розмір завданих державі збитків.