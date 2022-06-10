Оперативники Голосіївського управління поліції затримали чоловіка, який перебував у розшуку за розтрату майна фірми

Чоловік незаконно продавав транспортні засоби підприємства, а гроші привласнював собі. До моменту втечі зловмисник перебував під нічним домашнім арештом. Наразі суд погодив клопотання поліцейських щодо застосування до порушника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До поліції Києва від чоловіка надійшло заява щодо незаконного продажу транспорту одним із директорів фірми. За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант був одним з директорів підприємства. Відомо, що чоловік продав транспортні засоби фірми за зниженою вартістю. Кошти за продаж вантажних авто та напівпричепів порушник отримував готівкою та одразу привласнював собі. Правоохоронці вилучили документи купівлі-продажу транспортних засобів, опитали ймовірних свідків та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили раніше не судимому киянину, 1977 року народження, про підозру.

У січні 2022 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Однак на час слідства киянин за місцем проживання був відсутній та жодної інформації правоохоронцям щодо свого перебування не повідомив. Співробітники Голосіївського управління поліції оголосили чоловіка у розшук. Днями поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

На даний час правопорушник перебуває під вартою. Йому загрожує до трьох років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва