Оперативники Харківщини затримали особливо небезпечного рецидивіста

55-річний зловмисник провів у місцях позбавлення волі близько 30 років за вчинення вбивства, вимагання, розбійних нападів. Більше трьох років він переховувався від правоохоронців на території Харківської області.

Встановили місцезнаходження та затримали злочинця співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області вночі 17 грудня 2020 року.

Чоловік розшукувався Валківським відділом поліції за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 187 (розбій) і ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

29 вересня 2017 до відділення реанімації Валківської районної лікарні у тяжкому стані був доставлений 59-річний мешканець селища Старий Мерчик. Як встановили поліцейські, тілесні ушкодження потерпілому наніс 55-річний зловмисник разом з іншими особами, які також заволоділи майном потерпілого.

Окрім цього, чоловік розшукувався за вчинення на території області крадіжок особистого майна громадян із проникненням до житла.

В теперішній час розшукуваного затримано у встановленому законом порядку з метою доставлення до суду для вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу.

За санкціями статей чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області